Фанаты сборных Эквадора и Катара, поссорившиеся на матче открытия ЧМ, опубликовали видео

Стало известно, что произошло с болельщиками сборной Эквадора и Катара, которые поссорились на трибунах во время матча открытия чемпионата мира 2022 года. Встреча завершилась победой эквадорцев со счётом 2:0.



Болельщик сборной Эквадора был недоволен отменённым голом Эннера Валенсии в самом начале встречи. Судья Даниэле Орсато принял соответствующее решение после консультации с судьёй на VAR. Эквадорский фанат начал показывать катарским болельщикам жест, связанный с подкупом арбитра. Поклонник сборной Катара посоветовал эквадорцу сесть и замолчать. Видео быстро стало вирусным в интернете.

В итоге, болельщики помирились и опубликовали совместное видео. «В конце концов, мы все здесь, чтобы посмотреть эту прекрасную игру», — заявил фанат сборной Катара.



«Мы увлеклись. Иногда это расстраивает людей, но мы собираемся вместе ради спорта. Спорт сближает людей, поэтому мы дружим друг с другом. Я желаю Катару всего наилучшего, это прекрасный чемпионат мира. Ребята, вы очень дружелюбные, мне это нравится», — сказал болельщик из Эквадора.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Street_23_Media.