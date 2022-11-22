«Это шокирует». Датский журналист пожаловался на преследование полиции Катара

Датский журналист Йон Паг пожаловался на преследование полиции Катара. По словам мужчины, для съёмки репортажа в пустыне он надел запрещённую капитанскую повязку OneLove – уже через пять минут за ним приехали правоохранительные органы.
«Стыдно за все эти ограничения. Я стою перед гостиницей футболистов и надеваю повязку. Через пять минут приезжает полиция, хватает меня и говорит, чтобы я снял повязку. На вопрос «почему?» они отвечают, что такая повязка на руке запрещена. Это удивляет и шокирует.
Я нахожусь в пустыне в 30 километрах от Дохи. Здесь нет ничего, кроме гостиницы для игроков и шоссе. И всё равно как за иностранным журналистом за мной наблюдают полицейские Катара. Это говорит о том, насколько напряжённая ситуация сейчас здесь. Я сказал им, что не собираюсь снимать повязку», — приводит слова Пага TV2 Sport.
- 22 ноября 2022
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