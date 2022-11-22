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В ФИФА разъяснили путаницу с заполняемостью стадионов на ЧМ-2022

В ФИФА разъяснили путаницу с заполняемостью стадионов на ЧМ-2022
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ФИФА опубликовала заявление, касающееся путаницы с вместимостью стадионов на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

На матче открытия между Катаром и Эквадором сообщалось, что на стадионе присутствует 67 732 зрителя, хотя ранее сообщалось, что вместимость арены — 60 тыс.

ФИФА отмечает, что условная цифра в 40 000 зрителей является эталонной вместимостью, соответствующей требованиям организации. Окончательная пропускная способность определяется после прохождения всех мероприятий по подготовке стадиона. Ниже — окончательные цифры вместимости стадионов на проходящем турнире.

Вместимость стадионов на ЧМ-2022:

  • «Ахмед бин Али»: 45 032 человек;
  • «Эль-Байт»: 68 895 человек;
  • «Эль-Джануб»: 44 325 человек;
  • «Эль-Тумама»: 44 400 человек;
  • «Эдьюкейшн Сити»: 44 667 человек;
  • «Халифа Интернешнл»: 45 857 человек;
  • «Лусаил Айконик»: 88 966 человек;
  • «974»: 44 089 человек.

Вместимость для различных матчей может незначительно отличаться.

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