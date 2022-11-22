«Зенит» — «Црвена Звезда»: прямая трансляция товарищеского матча начнётся в 20:00

Сегодня, 22 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге состоится товарищеский матч. Встретятся местный «Зенит» и сербская «Црвена Звезда» из Белграда. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Прямой эфир встречи будет доступен на телеканале «Матч! Страна» и в соцсетях «Зенита».
«Зенит» ушёл на зимнюю паузу в чемпионате России с 42 очками в 17 турах. Команда Сергея Семака занимает в турнирной таблице первое место. В Фонбет Кубке России клуб из Санкт-Петербурга (9) идёт на втором месте в группе со «Спартаком» (12), «Крыльями Советов» (6) и «Факелом» (0). 27 ноября «Зенит» сыграет со «Спартаком».
«Црвена Звезда» в 19 матчах чемпионата Сербии набрала 53 очка и уверенно идёт на первом месте, опережая «Партизан» на 10 очков.
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