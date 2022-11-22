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Рубен Диаш рассказал, повлияла ли ситуация с Роналду на сборную Португалии

Рубен Диаш рассказал, повлияла ли ситуация с Роналду на сборную Португалии
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Защитник сборной Португалии по футболу Рубен Диаш прокомментировал ситуацию со скандальным интервью Криштиану Роналду и сообщил, повлияло ли оно на португальскую национальную команду.

«Ситуация с Криштиану не повлияла на наше душевное спокойствие и на работу, которую мы делаем с тех пор, как сосредоточились на выступлении на чемпионате мира. На эту тему можно ещё многое сказать. Для нас это тема, которая была закрыта с самого начала», — приводит слова Диаша O Jogo.

Напомним, сборная Португалии в первом матче на турнире сыграет с командой Ганы (24 ноября).

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