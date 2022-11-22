Лионель Месси догнал Криштиану Роналду по голам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, открывший счёт в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира с Саудовской Аравией, забил свой седьмой мяч на мундиалях в 20-й игре. По этому показателю он сравнялся с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду (17 матчей).
Отметим, что для 35-летнего Месси это пятый чемпионат мира в карьере. Криштиану ещё не успел дебютировать на турнире в Катаре, но и для него он станет пятым в карьере.
Ещё семь мячей на чемпионатах мира забили Олдржих Неедлы (Чехия), Лайош Тихи (Венгрия), Карека (Бразилия), Анджей Шармах (Польша), Луис Суарес (Уругвай), Джонни Реп (Нидерланды) и Ханс Шефер (Германия).
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Месси присоединился к сборной Аргентины перед ЧМ в Катаре, 14 ноября. Видеоролик:
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