Лионель Месси догнал Криштиану Роналду по голам на чемпионатах мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, открывший счёт в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира с Саудовской Аравией, забил свой седьмой мяч на мундиалях в 20-й игре. По этому показателю он сравнялся с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду (17 матчей).

Отметим, что для 35-летнего Месси это пятый чемпионат мира в карьере. Криштиану ещё не успел дебютировать на турнире в Катаре, но и для него он станет пятым в карьере.

Ещё семь мячей на чемпионатах мира забили Олдржих Неедлы (Чехия), Лайош Тихи (Венгрия), Карека (Бразилия), Анджей Шармах (Польша), Луис Суарес (Уругвай), Джонни Реп (Нидерланды) и Ханс Шефер (Германия).

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Месси присоединился к сборной Аргентины перед ЧМ в Катаре, 14 ноября. Видеоролик: