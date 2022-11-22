Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лионель Месси догнал Криштиану Роналду по голам на чемпионатах мира

Лионель Месси догнал Криштиану Роналду по голам на чемпионатах мира
Комментарии

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, открывший счёт в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира с Саудовской Аравией, забил свой седьмой мяч на мундиалях в 20-й игре. По этому показателю он сравнялся с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду (17 матчей).

Отметим, что для 35-летнего Месси это пятый чемпионат мира в карьере. Криштиану ещё не успел дебютировать на турнире в Катаре, но и для него он станет пятым в карьере.

Месси вошёл в историю! Только пять игроков забивали на четырёх чемпионатах мира Месси вошёл в историю! Только пять игроков забивали на четырёх чемпионатах мира

Ещё семь мячей на чемпионатах мира забили Олдржих Неедлы (Чехия), Лайош Тихи (Венгрия), Карека (Бразилия), Анджей Шармах (Польша), Луис Суарес (Уругвай), Джонни Реп (Нидерланды) и Ханс Шефер (Германия).

Всё самое важное о стартующем ЧМ-2022 в Катаре — в телеграм-канале «Чемпионата»! Подписывайся.

Месси присоединился к сборной Аргентины перед ЧМ в Катаре, 14 ноября. Видеоролик:

Где живёт Месси на ЧМ-2022. Аргентина отказалась от люксового отеля по необычной причине Где живёт Месси на ЧМ-2022. Аргентина отказалась от люксового отеля по необычной причине
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022