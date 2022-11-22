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Алдонин: нужно похвалить сборную Саудовской Аравии. Но Аргентина всё также фаворит ЧМ-2022

Алдонин: нужно похвалить сборную Саудовской Аравии. Но Аргентина всё также фаворит ЧМ-2022
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Бывший российский футболист Евгений Алдонин прокомментировал поражение сборной Аргентины от сборной Саудовской Аравии (1:2) в матче чемпионата мира.

«Результат матча Аргентина — Саудовская Аравия — это сенсация. Я считаю, нужно похвалить сборную Саудовской Аравии. В первом тайме они очень плотно играли, была высокая линия защиты. И при этом играли смело, грамотно, но на тоненького. Мне понравилась игра саудовцев, учитывая, что они играли против одного из фаворитов чемпионата мира. Аргентинцам же не хватило хладнокровия, но для них ничего не поменялось, лишь ситуация в группе обострилась. Посыпать голову пеплом, считаю, не стоит.

Безусловно, Аргентина — всё также фаворит чемпионата мира. Они в первом тайме саудовцам забили три мяча, которые были отменены из-за офсайдов — и то с помощью техники», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Фанаты Саудовской Аравии празднуют победу над Аргентиной на ЧМ. Видеоролик:

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