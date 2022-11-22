Кузнецов — о поражении ЦСКА: «Урал» сейчас не подарок, но никаких оправданий быть не может
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал результат матча группового этапа Кубка России с «Уралом» (0:0, 4:5 — по пенальти).
«Урал» сейчас не подарок — уже девять или 10 игр не проигрывает. Окончание сезона накладывает отпечаток расслабленности. Большая часть футболистов играла, которая получает мало времени в основном составе. Естественно, что кубковое противостояние всегда специальное — всё может сложиться не как всегда.
Играют не самые оптимальные составы. Но это шанс для людей, которые не получают много времени в составе. Они должны доказывать свою состоятельность. Но здесь никаких оправданий быть не может», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Новость по темеЦСКА на выезде уступил «Уралу» в Кубке России
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