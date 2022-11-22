Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак высказался о предстоящем товарищеском матче «Зенита» с «Црвеной Звездой»

Сергей Семак высказался о предстоящем товарищеском матче «Зенита» с «Црвеной Звездой»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от товарищеского матча с сербским клубом «Црвена Звезда».

«Мы благодарим и Милоша, и всю команду за то, что откликнулись сыграть с нами. Матч в Сочи получился интенсивным и интересным, надеемся сегодня тоже. Для нас это отличная возможность сыграть с командой, которая играет в еврокубках. Это хорошая возможность сыграть с сильным соперником в образовавшемся перерыве между нашими матчами. Думаю, эта игра понравится всем. Мы постараемся сделать так, чтобы все были довольны нашей игрой», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

Товарищеский матч «Зенит» — «Црвена Звезда» состоится сегодня, 22 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:00 мск.

Новость по теме
Оздоев рассказал, что принял решение уйти из «Зенита» еще зимой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022