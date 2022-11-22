Сергей Семак высказался о предстоящем товарищеском матче «Зенита» с «Црвеной Звездой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от товарищеского матча с сербским клубом «Црвена Звезда».



«Мы благодарим и Милоша, и всю команду за то, что откликнулись сыграть с нами. Матч в Сочи получился интенсивным и интересным, надеемся сегодня тоже. Для нас это отличная возможность сыграть с командой, которая играет в еврокубках. Это хорошая возможность сыграть с сильным соперником в образовавшемся перерыве между нашими матчами. Думаю, эта игра понравится всем. Мы постараемся сделать так, чтобы все были довольны нашей игрой», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

Товарищеский матч «Зенит» — «Црвена Звезда» состоится сегодня, 22 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 20:00 мск.