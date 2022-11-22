Главный тренер «Црвены Звезды»: без россиян мировой футбол стал значительно хуже

Главный тренер «Црвены Звезды» Милош Милоевич высказался об отстранении российских команд от международных турниров.



«Мы, сербы, как никто другой знаем, каково быть исключёнными — прошли это в 90-х. Я люблю российский футбол — ваши команды и сборную. Не могу комментировать, правильное это решение или нет. Но без россиян мировой футбол стал значительно хуже. Вместе с вами он был бы лучше», — передаёт слова Милоевича корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.

Российские команды были отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.

Сборная России должна была выступить в стыковом мини-турнире за путёвку на чемпионат мира, но из-за этого решения лишилась шанса отобраться на мундиаль.