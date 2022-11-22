Главный тренер «Црвены Звезды»: без россиян мировой футбол стал значительно хуже
Поделиться
Главный тренер «Црвены Звезды» Милош Милоевич высказался об отстранении российских команд от международных турниров.
«Мы, сербы, как никто другой знаем, каково быть исключёнными — прошли это в 90-х. Я люблю российский футбол — ваши команды и сборную. Не могу комментировать, правильное это решение или нет. Но без россиян мировой футбол стал значительно хуже. Вместе с вами он был бы лучше», — передаёт слова Милоевича корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
Российские команды были отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.
Сборная России должна была выступить в стыковом мини-турнире за путёвку на чемпионат мира, но из-за этого решения лишилась шанса отобраться на мундиаль.
Комментарии
- 22 ноября 2022
-
21:35
-
21:19
-
21:17
-
21:15
-
21:15
-
21:09
-
21:00
-
20:56
-
20:52
-
20:47
-
20:44
-
20:42
-
20:34
-
20:25
-
20:25
-
20:23
-
20:19
-
20:16
-
20:13
-
20:10
-
20:08
-
20:06
-
20:05
-
19:56
-
19:54
-
19:43
-
19:35
-
19:28
-
19:11
-
19:07
-
19:07
-
19:05
-
19:02
-
19:00
-
19:00
Партнерский контент