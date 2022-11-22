Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду выступил с заявлением после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед». Сегодня, 22 ноября, пресс-служба «красных дьяволов» сообщила, что стороны пришли к соглашению и прекратили сотрудничество.
«После переговоров с «Манчестер Юнайтед» мы пришли к взаимному согласию о расторжении моего контракта.
Я люблю «Юнайтед» и фанатов, которые никогда не изменятся.
Похоже, пришло время искать новый вызов. Я желаю «Манчестер Юнайтед» всего наилучшего», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее Роналду дал интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором негативно отозвался о своём пребывании в «Манчестер Юнайтед» после возвращения в команду летом 2021 года.
На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду:
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