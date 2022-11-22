Юран: Роналду надо задуматься, что он не тянет уровень, на котором его привыкли видеть

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением об уходе португальского нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». Сегодня, 22 ноября, английский клуб объявил о расторжении контракта с футболистом по обоюдному согласию сторон.

«Футболист не молодеет. Понятно, что это великий и заслуженный человек, но он же не может до 60 лет играть. У «Манчестера» есть своё видение. Роналду нужно ставить в состав: он же не будет сидеть на скамейке запасных и выходить на 20 минут. В этом плане решение правильное.



Все бы хотели играть на высоком уровне до 40 лет, но это нереально. Нужно смотреть объективно. Пора самому задуматься, что где-то он не тянет тот уровень, на котором его привыкли видеть. Это нормальное явление», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.