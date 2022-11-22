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Юран: Роналду надо задуматься, что он не тянет уровень, на котором его привыкли видеть

Юран: Роналду надо задуматься, что он не тянет уровень, на котором его привыкли видеть
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Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением об уходе португальского нападающего Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». Сегодня, 22 ноября, английский клуб объявил о расторжении контракта с футболистом по обоюдному согласию сторон.

«Футболист не молодеет. Понятно, что это великий и заслуженный человек, но он же не может до 60 лет играть. У «Манчестера» есть своё видение. Роналду нужно ставить в состав: он же не будет сидеть на скамейке запасных и выходить на 20 минут. В этом плане решение правильное.

Все бы хотели играть на высоком уровне до 40 лет, но это нереально. Нужно смотреть объективно. Пора самому задуматься, что где-то он не тянет тот уровень, на котором его привыкли видеть. Это нормальное явление», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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