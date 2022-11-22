Франция — Австралия: Жиру оформил дубль

Сегодня, 22 ноября, проходит матч первого тура группы D между сборными Франции и Австралии. Матч идёт на стадионе «Эль-Джануб».



Нападающий команды Дидье Дешама Оливье Жиру оформил дубль. Килиан Мбаппе на рывке сместился к лицевой линии и совершил подачу в район вратарской, откуда Жиру головой пробил в сетку ворот. В эпизоде с предыдущим голом Килиан Мбаппе укрепил преимущество своей команды. Усман Дембеле с правого фланга навесил к линии вратарской, Мбаппе открылся между двух защитников, слегка выпрыгнул и головой направил мяч в сетку ворот.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Сборная Франции является действующим чемпионом мира. Также французы становились чемпионами в 1998 году. Австралийцы принимают участие в мундиале в шестой раз. Они выходили из группы в 2006-м.