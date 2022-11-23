Жиру повторил рекорд Анри по голам за сборную Франции

Нападающий сборной Франции и «Милана» Оливье Жиру повторил рекорд бывшего форварда французской национальной команды Тьерри Анри. Жиру отметился дублем в матче первого тура чемпионата мира в игре с Австралией, его голы помогли команде Дидье Дешама победить.

В то же время 36-летний игрок «Милана» стал самым возрастным бомбардиром в истории своей национальной команды. В эпизоде с первым забитым голом Оливье Жиру вывел свою команду вперёд. Автор первого гола в составе европейской сборной Адриен Рабьо совершил перехват, ворвался в штрафную и выкатил мяч Жиру, который попал в пустые ворота при отыгранном вратаре.

Сборная Франции является действующим чемпионом мира. Также французы становились чемпионами в 1998 году.