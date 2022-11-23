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Мбаппе установил рекорд по касаниям в чужой штрафной за одну игру в XXI веке

Мбаппе установил рекорд по касаниям в чужой штрафной за одну игру в XXI веке
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Килиан Мбаппе совершил 19 касаний в чужой штрафной в матче с Австралией.

С 1966 года только итальянец Луиджи Рива делал больше касаний в чужой штрафной на чемпионате мира (20 в двух матчах на ЧМ-1970), сообщает Opta Sport.

В XXI веке никто не делал больше 16 касаний в чужой штрафной на ЧМ, по 16 было у Неймара против Сербии в 2018-м, Давида Вильи против Гондураса в 2010-м и Эль-Хаджи Диуфа против Швеции в 2002-м.

Сборная Франции обыграла сборную Австралии со счётом 4:1. За французов голы забивали Адриен Рабьо, Оливье Жиру (дубль) и Килиан Мбаппе. За команду австралийцев отличился Крейг Гудвин.

В другом матче группы D команды Туниса и Дании завершили матч без забитых мячей.

Французы являются действующими чемпионами мира. В 2018 году они обыграли в финале Хорватию со счётом 4:2.

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