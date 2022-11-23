Мбаппе установил рекорд по касаниям в чужой штрафной за одну игру в XXI веке

Килиан Мбаппе совершил 19 касаний в чужой штрафной в матче с Австралией.
С 1966 года только итальянец Луиджи Рива делал больше касаний в чужой штрафной на чемпионате мира (20 в двух матчах на ЧМ-1970), сообщает Opta Sport.
В XXI веке никто не делал больше 16 касаний в чужой штрафной на ЧМ, по 16 было у Неймара против Сербии в 2018-м, Давида Вильи против Гондураса в 2010-м и Эль-Хаджи Диуфа против Швеции в 2002-м.
Сборная Франции обыграла сборную Австралии со счётом 4:1. За французов голы забивали Адриен Рабьо, Оливье Жиру (дубль) и Килиан Мбаппе. За команду австралийцев отличился Крейг Гудвин.
В другом матче группы D команды Туниса и Дании завершили матч без забитых мячей.
Французы являются действующими чемпионами мира. В 2018 году они обыграли в финале Хорватию со счётом 4:2.
Болельщики сборной Аргентины из Индии празднуют гол
- 23 ноября 2022
-
13:08
-
13:00
-
13:00
-
12:54
-
12:50
-
12:47
-
12:38
-
12:24
-
12:17
-
12:15
-
12:00
-
12:00
-
12:00
-
11:48
-
11:45
-
11:37
-
11:36
-
11:27
-
11:24
-
11:22
-
11:20
-
11:19
-
11:06
-
11:00
-
11:00
-
10:57
-
10:46
-
10:31
-
10:30
-
10:19
-
10:01
-
10:00
-
09:57
-
09:53
-
09:47