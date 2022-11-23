Оздоев назвал единственного российского тренера, который давал нагрузки сильнее, чем Пирло

Полузащитник турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал о главном тренере Андреа Пирло, а также поставил его на второе место по сложности тренировок из-за нагрузок после Рината Билялетдинова.



«Описать Пирло двумя словами? В первую очередь – лидер. Во-вторых, профессионал своего дела. Всё объясняет. Пытается донести правильные мысли. Например, во время тренировки он может взять тебя за руку и поставить на другое место. Благодаря ему я узнал некоторые вещи. Допустим, мяч у соперника. И ты выбрал позицию, как тебя этому учили. А он просто берёт, отводит тебя в другую сторону, разворачивает, и ты уже поле видишь совершенно иначе.



Самое необычное в его тренировках? Нагрузки, скоростная работа. Серьёзнее ли, чем в России? Я бы поставил Пирло на второе место после Рината Билялетдинова», – приводит слова Оздоева Sport24.



Магомед Оздоев выступает за «Фатих Карагюмрюк» с лета 2022 года. Всего за команду он успел принять участие в 12 играх, в которых оформил две голевые передачи. После 13 игр «Фатих Карагюмрюк» имеет 13 очков и занимает 15-е место. Под руководством Билялетдинова Оздоев работал в дубле «Локомотива» (ещё в 2010 году) и в казанском «Рубине» в сезонах-2014/2015 и 2015/2016.

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