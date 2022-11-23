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Спартак Гогниев остался доволен игрой после поражения «Химок» от «Пари НН»

Спартак Гогниев остался доволен игрой после поражения «Химок» от «Пари НН»
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Главный тренер подмосковных «Химок» Спартак Гогниев поделился эмоциями после поражения в матче Кубка России от «Пари Нижний Новгород». Основное время матча закончилось со счётом 1:1. В серии пенальти была сильнее команда из Нижнего Новгорода (3:1).

«Игра понравилась, хочется поблагодарить людей, которые следят за стадионом. Хорошее, качественное поле. Сегодня мы показывали конструктивную игру на протяжении 90 минут. От этого рисунка надо исходить и нужно добавлять во многих компонентах.

По игре были моменты, выходы один на один были. Поблагодарил ребят, у нас осталась одна игра на Кубок, очень тяжело мотивацию находить. Шансов на выход из группы нет. Мы будем двигаться, мы спортсмены, профессионалы. 27-го числа будем также выходить и хотеть выигрывать, как и любую другую игру», – приводит слова Гогниева пресс-служба клуба.

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