Вратарь «Пари НН» прокомментировал победу над «Химками» по пенальти

Голкипер «Пари Нижний Новгород» Артур Нигматуллин поделился мнением о выездном матче с «Химками» в рамках Кубка России, где его команда после ничьей 1:1 в основное время одержала победу в серии пенальти.
«Впечатления от матча в целом положительные. Хотелось бы, конечно, победить в основное время, но получилось так, как получилось. Главное – выиграли, пусть и по пенальти. Болельщиков сегодня было немного. Это и понятно: холодно, будний день. В то же время было приятно, что нас приехали поддержать люди из Нижнего Новгорода. Большое уважение им за это.
Я не могу быть доволен тем, как складывается сезон лично для меня: лето получилось провальным. У нас в команде хороший вратарский коллектив, мы поддерживаем друг друга. Просто наступает такой момент, когда выходит на поле и играет другой, а ты просто стараешься делать своё дело. Ну а здоровая конкуренция никому не мешает», – приводит слова Нигматуллина официальный сайт «Пари Нижний Новгород».
В текущем сезоне 31-летний Нигматуллин принял участие в восьми матчах чемпионата и четырёх – Кубка России. Суммарно в 12 играх он пропустил 20 мячей, а также дважды оставил свои ворота в неприкосновенности.
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