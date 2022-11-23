«Ньюкасл» не заинтересован в подписании Роналду

Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау заявил, что клуб не рассматривает трансфер экс-нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
«Мы пытаемся обеспечить долгосрочный рост. На данный момент у нас довольно возрастной состав… нам нужно снизить средний возраст, так что это может быть не то подписание, на которое мы обязательно рассчитываем», — цитирует Хау журналист Бен Якобс в своём «твиттере».
Ранее Роналду дал скандальное интервью журналисту Пирсу Моргану, в котором негативным образом отозвался о наставнике манкунианцев Эрике тен Хаге, бывшем главном тренере команды Ральфе Рангнике и экс-одноклубнике Уэйне Руни.
Криштиану защищает цвета сборной Португалии на ЧМ-2022 в Катаре. Соперниками «европейских бразильцев» на групповом этапе мундиаля станут Гана, Южная Корея и Уругвай.
На «Олд Траффорд» сняли постер с изображением Роналду. Видеоролик:
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