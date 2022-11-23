Оздоев — о Турции: когда начинаешь говорить на английском, цены сразу начинают расти

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев признался, что в Турции, только стоит заговорить на английском языке, цены возрастают в несколько раз.

«Проблема в Турции заключается в том, что, когда ты начинаешь говорить на английском, цены сразу начинают расти. Иногда даже в 10 раз. Там, где для турка цена 1 лира, для иностранца будет 1 евро. Так же было и в России в период чемпионата мира. Некоторые таксисты обманывали приезжих», – приводит слова Оздоева Sport24.

Российский хавбек перешёл в стан «Фатих Карагюмрюк» в июле 2022 года. Предыдущей командой Магомеда был питерский «Зенит». За клуб из Санкт-Петербурга 30-летний футболист сыграл 116 матчей, в которых забил восемь голов и отдал 13 передач.