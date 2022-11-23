Геркус: «Торпедо» очень поможет новый форвард. Вопрос с Дзюбой не закрыт

Президент футбольного клуба «Торпедо» Илья Геркус заявил, что переговоры по переходу в стан команды нападающего Артёма Дзюбы ещё не закончены.

«Главная цель «Торпедо» в зимнее трансферное окно — форвард? Нападающий нам не повредит. Нам он очень сильно поможет.

Закрыт ли вопрос с Дзюбой? Нет, не закрыт. Вероятность его приглашения возможна. Готовы ли мы сделать ему предложение? Это не исключено. Как и любой другой вариант. По Дзюбе — это коллективное решение, я в последнюю очередь высказываюсь. Но на связь с ним мы пока не выходили», — приводит слова Геркуса «РБ Спорт».

Напомним, ранее Артём Дзюба расторг контракт с клубом «Адана Демирспор», в который перешёл летом этого года на правах свободного агента из «Зенита». За турецкую команду форвард забил один гол в пяти играх. В прессе появлялась информация о возможном переходе россиянина в московское «Торпедо».

«Торпедо» занимает последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России текущего сезона, набрав лишь шесть очков после 17 сыгранных матчей. Московский клуб отстаёт от «Химок», идущих 15-ми, на шесть очков.