«Оренбург» — «Ростов»: прямая трансляция матча Кубка России по футболу начнётся в 14:00
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Cегодня, 23 ноября, на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоится матч 5-го раунда группового этапа Пути РПЛ группы C Фонбет Кубка России. Сыграют местный «Оренбург» и «Ростов». Главный судья встречи — Алексей Сухой (Люберцы). Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую-трансляцию встречи.
«Оренбург» набрал пять очков после четырёх сыгранных туров Кубка России, у «Ростова» шесть набранных очков в активе. Обе команды сохраняют шансы на выход в плей-офф турнира. В группе C также выступают московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Москвичи лидируют в группе, набрав семь очков.
Напомним, в первой встрече между командами в Кубке победу одержал «Ростов», обыграв «Оренбург» со счётом 3:1.
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