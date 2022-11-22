«Оренбург» — «Ростов». Карпину спутает все планы сборная

23 ноября состоится матч 5-го тура Кубка России «Оренбург» – «Ростов». Начало – в 14:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу оренбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех ростовчан оценивается аналитиками в 3.32. На ничью предлагают поставить за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 5-го тура Кубка России «Оренбург» — «Ростов» 23 ноября 2022 года

Букмекеры считают, что матч 5-го тура Кубка России «Оренбург» – «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.24. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.58.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Кубка России «Оренбург» — «Ростов» (23.11.2022)

В программе второго игрового дня 5-го тура Кубка России четыре матча. Первый пройдёт в Оренбурге, где одноимённый клуб на стадионе «Газовик» примет «Ростов» Валерия Карпина. Команды занимают два последних места в своём квартете, уступая «Ахмату» и «Динамо», однако разница между первой и последней строчкой всего два очка. Интрига в данной встрече на высшем уровне. Стартовый свисток будет дан в 14:00 мск.

«Оренбург» является одной из тех команд, кому небольшой перерыв в клубном сезоне должен пойти на пользу. Подопечные Марцела Лички играют в очень активный атакующий футбол, и в прошлый раз после матчей сборных они выдали беспроигрышную серию длиной в четыре встречи.

Главный тренер сборной Ирана: нам не нужны такие болельщики на ЧМ-2022.

В своей группе «Оренбург» находится на последнем месте после очень слабого старта. Тем не менее в двух последних турах команде удалось в привычном стиле обыграть крепких «Динамо» по пенальти (3:2) и «Ахмат» (4:2). Эти результаты позволили оренбуржцам сохранить шансы на борьбу, но им по-прежнему необходимо выигрывать. Дома набрать нужные очки будет намного проще.

Важно отметить, что обе победы в кубке «Оренбург» добыл на своём стадионе. В нынешнем сезоне его не просто так называют исключительно домашней командой, ведь при поражениях в 10 матчах только одно клуб потерпел на своём поле. Беспроигрышная домашняя серия хозяев равна также 10 встречам, а за этот период они не смогли обыграть своих соперников в основное время всего в двух случаях. Более того, они уступили лишь раз в пяти предыдущих играх в Кубке дома.

Впрочем, гораздо важнее, что в родных стенах «Оренбургу» удаётся гораздо лучше играть в доминирующем стиле. У него третья лучшая атака РПЛ, забившая 33 мяча – три четверти этих голов были отправлены в ворота соперников при своих болельщиках. Такие же показатели у команды в Кубке России – всего два гола в гостях и шесть дома. Подопечные Лички сейчас в отличной форме и вполне заслуженно называются фаворитами этого матча.

Гаранин договорился о расторжении контракта с «Сочи».

Ситуация с «Ростовом» менее однозначная. Для него пауза на товарищеские матчи сборной не сулит ничего хорошего по ряду причин. Во-первых, Валерий Карпин задействовал слишком много игроков своего клуба в сборной. И даже не обошёлся без потерь, ведь травму получил вратарь Сергей Песьяков. Во-вторых, после последней паузы набравшие ход ростовчане выдали худший период в сезоне, выиграв всего в одном из шести матчей во всех турнирах.

В таких условиях совершенно не исключено, что Карпин решит предоставить ряду основных футболистов отдых. Тренер уже не раз проворачивал ротацию в Кубке, и турнирное положение позволяет сделать это вновь. Однако расслабляться команде тоже нельзя, ведь жёлто-синие хоть и подходят к данной встрече с беспроигрышной серией из четырёх игр, но в Кубке России у них поражения в двух встречах на выезде кряду.

Ошибок в обороне у ростовчан в этом сезоне хватает. У них худшие защитные показатели среди команд первой пятёрки российского чемпионата и длинная серия матчей с пропущенными мячами. В последний раз сыграть на ноль гостям удалось в начале сентября с бедовым «Торпедо». С тех пор в 12 играх подряд они неизменно пропускали минимум один мяч, а в двух предыдущих встречах в национальном кубке «Ахмат» и «Динамо» забили им шесть голов.

«Ростов» в последние годы довольно слабо выступает в Кубке. За восемь предыдущих матчей в этом турнире у жёлто-синих шесть поражений в пассиве. На выезде показатели и вовсе удручающие – в пяти последних встречах пять поражений. В четырёх из них команда пропускала минимум два гола, в том числе и от соперников уровня «Торпедо». А от «Оренбурга» ростовчане также пропускали больше одного мяча в двух из трёх очных гостевых игр.

В этой игре в первую очередь стоит рассматривать не столько результат команд, сколько их результативность. «Оренбург» и «Ростов» не славятся сейчас качеством своей обороны, но много забивают и практически всегда радуют обоюдной остротой моментов. При этом оренбуржцы будут достаточно свежи после небольшой паузы и выступают дома, где у них прекрасные показатели.

Кавазашвили: очень хочу, чтобы чемпионат мира выиграл Месси.

Валерий Карпин вновь не станет делать серьёзную ставку на кубковый матч и наверняка провернёт ротацию – особенно в обороне, а также не будет основного вратаря. Ростовчане давно не играли на ноль, а в Кубке на выезде пропускают стабильно и много. Поэтому стоит рассмотреть индивидуальный тотал хозяев больше 1.5 мяча с коэффициентом 1.91.

Прогноз и ставка на матч 5-го тура Кубка России «Оренбург» — «Ростов» 23 ноября 2022 года

Тренеру сборной России вновь придётся перестраиваться на клубную работу. В последний раз это стоило «Ростову» немало очков и сейчас тоже добавит проблем. Жёлто-синие давно не радуют качеством игры в обороне, немало пропускают в гостях, а многие игроки будут не в оптимальном состоянии после перелётов с национальной командой. «Оренбург», в свою очередь, дома выступает очень мощно – уступил всего раз в сезоне и лишь в одном матче забил меньше двух голов.

Ставка: индивидуальный тотал «Оренбурга» больше 1.5 мяча за 1.91.

Экспресс с коэффициентом 7.13.

Роналду не включил Португалию в число фаворитов ЧМ-2022.

Прогноз на матч Мексика — Польша с коэффициентом 3.12.

Месси: чемпиону мира необязательно быть фаворитом.

Прогноз на матч Франция — Австралия с коэффициентом 3.30.