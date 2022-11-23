Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Габулов: сборной Хорватии однозначно не получится повторить успех ЧМ-2018

Владимир Габулов: сборной Хорватии однозначно не получится повторить успех ЧМ-2018
Комментарии

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о перспективах сборной Хорватии на чемпионате мира — 2022 после ничьей в матче 1-го тура группового этапа соревнований с Марокко (0:0).

«Сложно судить по первым играм. У многих команд стартовые матчи чемпионата мира не сложились. Я считаю, у хорватов однозначно не получится повторить успех 2018 года.

Футболисты стали гораздо старше. А те футболисты, которые обновили состав, такого уровня мастерства ещё не достигли. Сложно сказать, какой пик у этой сборной Хорватии — матчи покажут», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборная Хорватии стала вице-чемпионом мира на турнире, проходившем в 2018 году в России. Победителем мундиаля стала Франция.

Страдания фаворитов ЧМ продолжаются! Немцы скопировали Аргентину, Бельгия пережила стресс Страдания фаворитов ЧМ продолжаются! Немцы скопировали Аргентину, Бельгия пережила стресс
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022