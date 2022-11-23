Владимир Габулов: сборной Хорватии однозначно не получится повторить успех ЧМ-2018

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о перспективах сборной Хорватии на чемпионате мира — 2022 после ничьей в матче 1-го тура группового этапа соревнований с Марокко (0:0).
«Сложно судить по первым играм. У многих команд стартовые матчи чемпионата мира не сложились. Я считаю, у хорватов однозначно не получится повторить успех 2018 года.
Футболисты стали гораздо старше. А те футболисты, которые обновили состав, такого уровня мастерства ещё не достигли. Сложно сказать, какой пик у этой сборной Хорватии — матчи покажут», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, сборная Хорватии стала вице-чемпионом мира на турнире, проходившем в 2018 году в России. Победителем мундиаля стала Франция.
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