Лука Модрич: сборная Хорватии была лучше Марокко, но мы должны были забивать

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 с национальной командой Марокко (0:0).



«Это был сложный матч. Особенно тяжело дался первый тайм. В конце первого тайма у нас были моменты, и жаль, что мы ими не воспользовались. Если бы забили, то сопернику пришлось бы открываться. Мы были лучше, но должны были забивать. Мы хотели начать чемпионат мира с победы, но, к сожалению, у нас это не получилось.



Наверняка по ходу турнира мы разыграемся. Я рассчитываю, что мы будем играть лучше. У нас есть ещё два матча, чтобы добиться выхода в следующую стадию турнира», — приводит слова Модрича Sportske Novosti.

Помимо Марокко и Хорватии, в группе F чемпионата мира в Катаре играют сборные Канады и Бельгии. Матч с их участием также пройдёт сегодня, 23 ноября, начало игры — в 22:00 мск.