Фото: Рюдигер издевательски борется с японским нападающим

Защитник сборной Германии Антонио Рюдигер в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира, в котором немцы сенсационно уступили национальной команде Японии, в одном из игровых эпизодов перешёл на странный бег.

На 65-й минуте Антонио на фланге боролся с японским нападающим и внезапно перешёл на бег с высоко поднятыми коленями. После этого защитник команды Ханс-Дитера Флика засмеялся. К тому моменту европейцы вели со счётом 1:0.

Отметим, что сейчас в социальных сетях болельщики активно обсуждают этот эпизод и оставляют издевательские комментарии, касающиеся самого Рюдигера. На 75-й минуте Япония в сегодняшней встрече сумела сравнять счёт благодаря голу Рицу Доана, который замкнул мяч в пустые ворота. Через восемь минут японцы вышли вперёд, когда прорвавшийся по флангу Такума Асано сильно пробил в ближний угол под перекладину, Мануэль Нойер спасти свою команду не смог.