Червиченко: «Спартак» усложнил себе жизнь. Начинает за здравие, а заканчивает за упокой

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поражение московского клуба в матче Кубка России с самарскими «Крыльями Советов» (1:2).



«Одна великая сборная тоже вела 1:0 недавно, у них тоже отменяли голы. Преимущество в один мяч ни о чём вообще не говорит. Меня поражение «Спартака» не удивило совсем. Да, был сильный туман. Но все же были в одинаковых условиях. Красно-белые вознесли себя уже на небеса, почувствовали рядом с богом. Этим поражением очень сильно усложнили себе жизнь. Я уверен в том, что «Зенит» сделает всё для того, чтобы закончить календарный год на мажорной ноте и в очередной раз разуть московскую команду. «Спартак» как всегда — начинают за здравие, а заканчивают за упокой!» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.