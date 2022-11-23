Хавбек Канады Хатчинсон стал самым возрастным игроком ЧМ, вышедшим в стартовом составе

Сегодня, 23 ноября, проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором встречаются сборные Бельгии и Канады. В стартовом составе североамериканской команды вышел полузащитник Атиба Хатчинсон. Как сообщает Opta Sport, хавбек в возрасте 39 лет и 288 дней стал самым возрастным игроком в истории мундиаля, вышедшим с первых минут.

Также Хатчинсон стал самым возрастным полевым игроком с чемпионата мира 1994 года. Тогда в возрасте 42 лет и 39 дней камерунский нападающий Роже Милла вышел на поле в игре с Бразилией, которую его команда проиграла со счётом 0:3. На том турнире Милла отличился в ворота сборной России, которую Камерун также проиграл — 1:6.

Сборная Канады выступает на чемпионате мира в группе F, где, помимо Бельгии, также присутствуют национальные команды Марокко и Хорватии.