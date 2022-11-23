Хавбек Канады Хатчинсон стал самым возрастным игроком ЧМ, вышедшим в стартовом составе

Сегодня, 23 ноября, проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу, в котором встречаются сборные Бельгии и Канады. В стартовом составе североамериканской команды вышел полузащитник Атиба Хатчинсон. Как сообщает Opta Sport, хавбек в возрасте 39 лет и 288 дней стал самым возрастным игроком в истории мундиаля, вышедшим с первых минут.
Также Хатчинсон стал самым возрастным полевым игроком с чемпионата мира 1994 года. Тогда в возрасте 42 лет и 39 дней камерунский нападающий Роже Милла вышел на поле в игре с Бразилией, которую его команда проиграла со счётом 0:3. На том турнире Милла отличился в ворота сборной России, которую Камерун также проиграл — 1:6.
Сборная Канады выступает на чемпионате мира в группе F, где, помимо Бельгии, также присутствуют национальные команды Марокко и Хорватии.
- 24 ноября 2022
-
02:17
-
02:17
-
02:01
-
01:53
-
01:38
-
01:08
-
01:02
-
00:55
-
00:53
-
00:52
-
00:46
-
00:35
-
00:33
-
00:30
-
00:25
-
00:21
-
00:00
- 23 ноября 2022
-
23:56
-
23:55
-
23:49
-
23:18
-
23:16
-
23:04
-
23:01
-
23:00
-
22:51
-
22:47
-
22:46
-
22:43
-
22:39
-
22:35
-
22:11
-
22:10
-
21:58
-
21:55