Нойер: ФИФА может забрать повязки, но не заставит нас замолчать

Вратарь сборной Германии и «Баварии» Мануэль Нойер объяснил жест с закрытыми ртами игроков национальной команды перед матчем чемпионата мира — 2022 с Японией. Напомним, чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

«Перед игрой мы собрались командой и сказали, что они могут забрать наши повязки, но, как бы ФИФА этого не хотела, они никогда не заставят нас замолчать. Мы отстаиваем наши ценности и права человека. Мы хотели это показать», — цитирует Нойера The Athletic.

Во время командного фото перед игрой немецкие футболисты закрыли свои рты руками. Как оказалось, это реакция на запрет носить капитанскую повязку One Love в поддержку меньшинств.

Сборные, которые не пускали на чемпионаты мира: