Глебов рассказал о турнирных задачах «Ростова»
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Полузащитник и капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал о задачах жёлто-синих в нынешнем сезоне РПЛ.
«Не соглашусь, что «Ростов» закончит третьим. Цель — обойти «Спартак». А может, и «Зенит». Сколько у нас сейчас отставание? Семь очков. Не выглядит дико. Тем более что у нас ещё игра с ними дома. В нашем чемпионате каждая команда может обыграть каждую. И «Зенит» тоже. «Ахмат» же победил. А дома с ними вничью сыграл», — приводит слова Глебова Sport24.
Напомним, за 17 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Зенит» набрал 42 очка. Подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу РПЛ. Второе место занимает московский «Спартак» (36). Ростов» занимает третье место в таблице РПЛ, имея 35 очков в активе.
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