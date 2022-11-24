Валерий Непомнящий: я был самым спокойным тренером на ЧМ-1990

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил, что был самым спокойным из наставников национальных команд на чемпионате мира 1990 года по футболу в Италии.

«Конечно, след остался серьёзный. Может быть, не совсем прилично этим хвастаться, но, кажется, самым спокойным тренером на ЧМ-1990 был я. Для меня главной задачей было вывести команду в финальную стадию чемпионата мира. А мы сверх этого выиграли три матча. Все негативные эмоции при подготовке к турниру компенсировались позитивом непосредственно в Италии», — сказал Непомнящий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Сборная Камеруна под руководством Непомнящего вышла в 1/4 финала чемпионата мира 1990 года.