«Бронзовый лев на 15 кг». Непомнящий рассказал о подарках в Камеруне после успеха на ЧМ

Бывший главный тренер сборной Камеруна по футболу Валерий Непомнящий рассказал о подарках в африканской стране после успеха на чемпионате мира 1990 года.

«Когда я оттуда уезжал, столько всего надарили, что на границе были проблемы и на выезде, и на въезде. Был бронзовый лев килограммов на 15. Тащил, куда денешься. А ещё маски из чёрного дерева, огромный колокол, тоже из бронзы. Ящик камерунского кофе у меня разлетелся на сувениры — в Союзе это был жуткий дефицит. Нет, ко мне в Камеруне относились более чем хорошо», — сказал Непомнящий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, под руководством Непомнящего сборная Камеруна добилась наивысшего достижения в истории — вышла в четвертьфинал чемпионата мира в 1990 году.