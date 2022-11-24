Витсель: Дзюба — лучший российский футболист, с которым мне довелось играть в «Зените»

Бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель поделился воспоминаниями об игре в санкт-петербургской команде и назвал нападающего Артёма Дзюбу лучшим российским игроком, с которым доводилось играть бельгийцу.
«Что помню о «Зените»? Это были действительно приятные четыре с половиной года. Замечательное время! Что больше всего понравилось? Примерно всё! Поддерживаю ли с кем-то связь из той команды? Нет, ни с кем из «Зенита» не общаюсь.
Лучший российский игрок, с которым довелось играть в «Зените»? Думаю, Дзюба, потому что у него разнообразный профайл: он и тот, кто забивает, и тот, кто может придержать мяч. Также двигается на поле очень прилично», — приводит слова Витселя «Матч ТВ».
Напомним, Витсель играл за «Зенит» с 2012 по 2017 год. В составе петербургского клуба бельгийский полузащитник сыграл 180 матчей, в которых забил 22 гола и сделал 14 голевых передач.
- 24 ноября 2022
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