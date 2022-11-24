Глебов: Карпин говорил нам: «Мы если выпивали вместе, то и на тренировке пахали вместе»

Капитан «Ростова» Данил Глебов рассказал об отношении главного тренера клуба Валерия Карпина к употреблению алкоголя.

«Отношение Карпина к алкоголю? Он жёстко не запрещает. Главное — в меру. На какой-то теории в «Ростове» Георгич сказал: «Я и виски в своё время мог выпить — и чего дальше? Я этим не горжусь». Думаю: какой же он крутой, если так спокойно говорит об этом игрокам. Я считаю, что вот так, через откровенность, Георгич нас и объединил.

Могу ли я позволить себе виски? Когда собираемся командой после матча, порой можно. Чуть-чуть. Если ты не напиваешься в ноль и утром выспавшийся и свежий на тренировке — какие проблемы? Карпин тоже про это рассказывал: «Мы раньше если выпивали все вместе, то и утром приходили на тренировку и пахали тоже все вместе. Если вы можете так же — окей».



Последний раз сидели после победы над «Динамо». Собрались командой, выпили по пиву, потом подъехал тренерский штаб. Конечно, Карпин может и подколоть: «Этому столику больше не приносите». Но это Георгич!» — приводит слова Глебова Sport24.

Отметим, что Валерий Карпин известен своими требованиями к рациону и распорядку дня футболистов.