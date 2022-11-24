Ребров рассказал, как Якин поддержал Промеса, только перешедшего в «Спартак»

Бывший голкипер «Спартака» Артём Ребров рассказал, как Мурат Якин, сейчас возглавляющий сборную Швейцарии, выступающую в эти даты на чемпионате мира, а ранее тренировавший красно-белых, помог адаптироваться голландскому нападающему Квинси Промесу в московской команде.
«Одна история с Якином запомнилась особенно. Тогда ещё совсем молодой Квинси Промес только приехал к нам из Голландии. Буквально через пару недель на одной из тренировок он резко ответил на замечание от Кима Чельстрёма — одного из ветеранов команды. Ким завёлся на молодого Квинси.
После тренировки Мурат собрал нас — капитанский совет — и попросил поддержать парня, который впервые в жизни уехал далеко от дома в другую страну. Промес оценил этот жест: начал чувствовать себя в коллективе более уверенно и показывать отличный футбол!
В моей памяти Якин остался приветливым, уравновешенным и стильным тренером с отличным дальним ударом на тренировках», — написал Ребров в своём телеграм-канале.
- 24 ноября 2022
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