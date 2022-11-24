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Португалия — Гана: команды не открыли счёт в первом тайме матча ЧМ-2022

Португалия — Гана: команды не открыли счёт в первом тайме матча ЧМ-2022
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В эти минуты в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» проходит матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года, в котором встречаются сборные Португалии и Ганы. По окончании первого тайма счёт во встрече ничейный — 0:0.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В одном из эпизодов встречи португальский нападающий Криштиану Роналду забил гол, но он не был засчитан из-за нарушения, которое форвард совершил ранее.

Отметим, что ранее в группе H, где выступают Португалия и Гана, очный матч сыграли команды Уругвая и Южной Кореи. Встреча завершилась нулевой ничьей. Во 2-м туре сборная Португалии сыграет с Уругваем, а Гана – с Южной Кореей. Оба матча состоятся в понедельник, 28 ноября.

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