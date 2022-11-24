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Пеле прокомментировал гол Тимоти Веа в ворота сборной Уэльса на ЧМ-2022

Пеле прокомментировал гол Тимоти Веа в ворота сборной Уэльса на ЧМ-2022
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Легендарный бразильский нападающий Пеле поделился мнением о голе форварда сборной США Тимоти Веа в ворота Уэльса в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре.

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«Поздравляю! Это был красивый гол! Продолжай мечтать, ведь грёзы сбываются!» — написал Пеле в комментариях под постом Тимоти Веа на странице в социальных сетях, к которому была прикреплена фотография празднования футболиста.

«Спасибо тебе, папа Пеле! Это такое благословение и честь — получить такое вдохновляющее послание от самого Короля! Спасибо вам за всё, что вы сделали для мира и для нас, молодых чернокожих мужчин», — ответил Веа Пеле в комментариях.

Тимоти Веа — сын легендарного либерийского футболиста Джорджа Веа, который становился обладателем «Золотого мяча» в 1995 году.

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