Кейруш — журналисту на вопрос об Иране: почему вы не спрашиваете Саутгейта про Афганистан?

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш отреагировал на вопрос журналиста о протестах в стране. Представитель прессы спросил у наставника иранцев, что он думает о внутриполитической ситуации в государстве.

«Почему вы не задаёте такие же вопросы Гарету Саутгейту? Ответьте мне, пожалуйста. Вы думаете, нормально спрашивать о таком? Спросите Саутгейта, что он думает об Англии, США и выходе этих стран из Афганистана», — цитирует специалиста Evening Standard.

Протесты в Иране начались из-за того, что девушка Махса Амини была убита. Полиция нравов задержала её за «неправильное» ношение хиджаба. После этого страну захлестнули антиправительственные выступления. Девушка скончалась в больнице после того, как её привезли туда из полицейского участка.