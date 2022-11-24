Александр Мостовой: Роналду — величайший! Но судья не должен был ставить пенальти

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал ситуацию с пенальти в матче чемпионата мира 2022 года между сборными Португалии и Ганы (3:2), который реализовал Криштиану Роналду.
«На чемпионате мира в Катаре два величайших футболиста. Точнее, их больше, но двое стоят особняком — это Месси и Роналду. Конечно, Роналду — величайший! Но судья не должен был ставить пенальти. Такое нельзя свистеть. Роналду здорово забил — сильно и почти без шансов. Другое дело, что судья не должен был назначать пенальти», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Отметим, что 37-летний португалец забил свой 118-й гол за сборную. Также Роналду стал первым игроком в истории, отличившимся на пяти чемпионатах мира.
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