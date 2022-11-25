Чемпионат мира — 2022 по футболу: результаты матчей 24 ноября, турнирная таблица
Поделиться
24 ноября завершились последние матчи 1-го тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре, в которых выступили команды из групп G и H. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию все результаты игрового дня.
Группа G
- Швейцария — Камерун — 1:0;
- Бразилия — Сербия — 2:0.
Группа Н
- Уругвай — Южная Корея — 0:0;
- Португалия — Гана — 3:2.
По итогам тура лидером квартета G стала Бразилия, которая набрала три очка и сумела благодаря разнице забитых и пропущенных мячей опередить Швейцарию (3). На третьей и четвёртой позициях находятся команды Камеруна и Сербии (по 0 очков).
В группе H единоличным лидером по итогам дня стала Португалия, набравшая три очка. Второе и третье места разделяют Уругвай и Южная Корея (у обеих команд по одному очку), а замыкает квартет Гана (0).
Комментарии
- 25 ноября 2022
-
04:56
-
04:45
-
04:29
-
04:15
-
04:05
-
03:44
-
03:31
-
03:16
-
03:04
-
02:47
-
02:39
-
02:10
-
01:56
-
01:28
-
01:15
-
01:01
-
00:54
-
00:50
-
00:49
-
00:47
-
00:44
-
00:43
-
00:30
-
00:25
-
00:05
-
00:00
- 24 ноября 2022
-
23:59
-
23:56
-
23:45
-
23:40
-
23:33
-
23:30
-
23:30
-
23:22
-
23:13
Партнерский контент