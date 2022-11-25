«Я ждал этого 22 года». Винисиус Жуниор — о победном старте сборной Бразилии на ЧМ-2022

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о старте «селесао» на чемпионате мира в Катаре. Вечером 24 ноября его команда победила сборную Сербии со счётом 2:0.
«Очень доволен нашим дебютом. Мы начали по-настоящему, с правой ноги – с победы. Я ждал 22 года момента, когда попаду сюда. Было много работы, много мечтаний. Рад, что смог помочь команде. У нас впереди шесть финалов.
Дубль Ришарлисона? Очень рад за него. Мы много работаем вместе именно для этого. Я говорил с ним в раздевалке, говорил, что у нас будет момент, и он должен забить. Ришарлисон здесь, чтобы помочь нам, и он всегда готов это сделать», – приводит слова Винисиуса издание Globo.
Отметим, что Винисиус принял непосредственное участие в обеих голевых атаках сборной Бразилии, которые на 62-й и 73-й минутах точными ударами завершил Ришарлисон. После 1-го тура Бразилия возглавила группу G. В другом матче дня в этом квартете швейцарцы со счётом 1:0 обыграли Камерун.
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