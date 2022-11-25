Капитан «Ростова» Глебов сравнил игру в футбольный симулятор с матчем с «Динамо»
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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился мнением об удаче в футболе на примере игры РПЛ с «Динамо».
«А в чём там повезло в матче с «Динамо»? Разница ударов? Я когда в FIFA с товарищем играю, тоже 30 ударов по воротам делаю. А он два — и забивает», — приводит слова Глебова Sport24.
В той встрече «Ростов» победил 2:1, хотя нанёс всего четыре удара (все в створ), а «Динамо» пробило по воротам соперников 21 раз (семь в створ).
После 17 туров «Ростов» с 35 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» опережает ростовчан лишь на одно очко, а лидирует с 42 очками «Зенит».
В этом сезоне РПЛ российский полузащитник провел 17 матчей, забил четыре гола и отдал три голевые передачи.
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