Глебов — о международной футбольной изоляции России: я верю, что всё еще будет

Хавбек «Ростова» и сборной России Данил Глебов высказал мнение об отстранении российских команд от еврокубковых турниров.

«Я верю, что всё ещё будет. Пока я молодой по меркам футбола. Надеюсь, всё вернется. А сейчас как раз время для молодёжи. И время для больших людей в нашем футболе пересмотреть отношение к академиям — чтобы в клубах появлялось всё больше своих воспитанников», — цитирует 23-летнего полузащитника Sport24.

Российские команды были отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации.



Сборная России должна была выступить в стыковом мини-турнире за путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако из-за этого решения лишилась шанса отобраться на мировое первенство.