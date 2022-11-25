Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

MacRumors: Apple не планирует покупать «Манчестер Юнайтед»

MacRumors: Apple не планирует покупать «Манчестер Юнайтед»
Комментарии

Информация о желании компании Apple приобрести футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» не соответствует действительности, сообщает интернет-портал MacRumors, специализирующийся на новостях об Apple.

Согласно сведениям источника, Apple не планирует покупать «Манчестер Юнайтед», но активно занимается спортивным контентом. Компания заключила контракты с рядом спортивных организаций на трансляцию событий на платформе Apple TV. В частности, сервис станет эксклюзивным вещателем матчей МЛС в ближайшие 10 лет.

Ранее сообщалось, что братья Глейзеры согласились рассмотреть возможность продажи «Манчестер Юнайтед». Американцы планируют продать клуб тому, кто предложит наивысшую цену. Ранее британские таблоиды утверждали, что Apple готов выложить за манкунианский клуб € 6,7 млрд. Также сообщалось об интересе к приобретению «Манчестер Юнайтед» со стороны британского миллиардера сэра Джима Рэтклиффа.

«Манчестер Юнайтед» всё-таки это сделал. Подробности скандального ухода Роналду из клуба «Манчестер Юнайтед» всё-таки это сделал. Подробности скандального ухода Роналду из клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022