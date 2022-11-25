MacRumors: Apple не планирует покупать «Манчестер Юнайтед»

Информация о желании компании Apple приобрести футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» не соответствует действительности, сообщает интернет-портал MacRumors, специализирующийся на новостях об Apple.

Согласно сведениям источника, Apple не планирует покупать «Манчестер Юнайтед», но активно занимается спортивным контентом. Компания заключила контракты с рядом спортивных организаций на трансляцию событий на платформе Apple TV. В частности, сервис станет эксклюзивным вещателем матчей МЛС в ближайшие 10 лет.

Ранее сообщалось, что братья Глейзеры согласились рассмотреть возможность продажи «Манчестер Юнайтед». Американцы планируют продать клуб тому, кто предложит наивысшую цену. Ранее британские таблоиды утверждали, что Apple готов выложить за манкунианский клуб € 6,7 млрд. Также сообщалось об интересе к приобретению «Манчестер Юнайтед» со стороны британского миллиардера сэра Джима Рэтклиффа.