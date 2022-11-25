Василий Уткин сравнил поражения Аргентины и Германии в матчах 1-го тура ЧМ-2022

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о поражениях сборных Аргентины и Германии в матчах 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года, который проходит в Катаре. Напомним, аргентинцы уступили Саудовской Аравии (1:2), а немецкая команда — Японии (1:2).

«Поражения Аргентины и Германии. В них есть нечто очень важное общее. В обоих случаях фаворит был безоговорочным. И оба раза команду фаворита определённо немного начинало заносить.

Аргентинцы были уверены, что вот сейчас чуть-чуть, офсайды спадут и можно будет забить — наконец засчитают. Вопрос времени. И получили два подряд удара в челюсть. И больше не оправились — были шокированы. У немцев минуте к 65-й было абсолютно подавляющее преимущество по всем показателям, а счёт был всего 1:0. Помните, как бежал Рюдигер, высоко поднимая колени, издеваясь над японским футболистом, который бежал рядом? Самое настоящее зазнайство. Они получили гол и получили второй», — сказал Василий Уткин в видео на своём YouTube-канале.