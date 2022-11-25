Ринат Дасаев: поражения Аргентины и Германии — сюрпризы ЧМ. Удивляют африканские команды

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев отметил главные сюрпризы, произошедшие в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.



«Поражения Аргентины, Германии в 1-м туре чемпионата мира — это большой сюрприз. Но тут всё зависит от того, кто быстрее адаптируется к новым климатическим условиям. Будем наблюдать за чемпионатом мира дальше. Но меня, конечно, удивляют африканские команды», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.



Сегодня, 25 ноября, стартовал 2-й тур группового этапа. В эти минуты играют сборные Уэльса и Ирана. Позже пройдут следующие встречи: Катар — Сенегал (16:00 мск), Нидерланды — Эквадор (19:00 мск) и Англия — США (22:00 мск).