Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ринат Дасаев: поражения Аргентины и Германии — сюрпризы ЧМ. Удивляют африканские команды

Ринат Дасаев: поражения Аргентины и Германии — сюрпризы ЧМ. Удивляют африканские команды
Комментарии

Бывший голкипер сборной СССР Ринат Дасаев отметил главные сюрпризы, произошедшие в 1-м туре группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Поражения Аргентины, Германии в 1-м туре чемпионата мира — это большой сюрприз. Но тут всё зависит от того, кто быстрее адаптируется к новым климатическим условиям. Будем наблюдать за чемпионатом мира дальше. Но меня, конечно, удивляют африканские команды», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Сегодня, 25 ноября, стартовал 2-й тур группового этапа. В эти минуты играют сборные Уэльса и Ирана. Позже пройдут следующие встречи: Катар — Сенегал (16:00 мск), Нидерланды — Эквадор (19:00 мск) и Англия — США (22:00 мск).

Кто главный фаворит чемпионата мира — 2022? Обновляемый рейтинг Кто главный фаворит чемпионата мира — 2022? Обновляемый рейтинг
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022