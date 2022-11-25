Тренер сборной Дании: Жиру? Надеюсь, знания Кьера о нём станут нашим преимуществом

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн рассказал о том, как планирует использовать в матче второго тура чемпионата мира 2022 года в Катаре то, что защитник датской команды Симон Кьер играет вместе с нападающим сборной Франции Оливье Жиру в «Милане»,.

«Кьер играет вместе с Жиру в «Милане»? Надеюсь, это станет нашим преимуществом. Такой игрок, как Оливье Жиру, очень, очень хорош в том, что он делает. Приятно видеть, что всё больше и больше бомбардиров раскрываются в позднем возрасте, используя свой опыт для игры в штрафной площади, создавая опасность у ворот. У них больше самообладания. Думаю, Жиру показывает, что сейчас он, вероятно, даже лучше, чем был раньше. Он очень опасен. Конечно, Симон очень хорошо знает его и может рассказать нам много о Жиру и других вещах. Надеюсь, это будет для нас преимуществом», — приводит слова Юльманна RMC Sport.

Напомним, матч между Данией и Францией состоится завтра, 26 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. В первом туре Дания сыграла вничью с Тунисом 0:0, а Франция победила Австралию со счётом 4:1.

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