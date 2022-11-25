Хеннесси получал красную, сборная Ирана в добавленное время побеждала Уэльс. Фото матча ЧМ

Завершился матч 2-го тура чемпионата мира, в котором встречались сборные Уэльса и Ирана. Команды играли на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр-Райяне (Катар). Иран победил со счётом 2:0.
В первом тайме, на 16-й минуте матча, нападающий сборной Ирана Сердар Азмун вывел полузащитника Али Голизаде один на один с голкипером соперников, Али ушёл от вратаря и покатил мяч в пустые ворота. Чуть позже гол был отменён из-за явного офсайда.
На 86-й минуте арбитр удалил голкипера Уэльса. Хеннесси выбежал за пределы штрафной навстречу нападающему Ирана Мехди Тареми и сбил оппонента. Это удаление стало первым на чемпионате мира в Катаре. Место в воротах Уэльса занял Дэнни Уорд.
Первый гол Ирана на 90+8-й минуте забил вышедший на замену полузащитник Роузбеш Чешми. Через три минуты окончательный счёт установил защитник Рамин Резаян, который завершил контратаку иранцев, перебросив голкипера — 2:0.
Лучшие кадры с матча Уэльс — Иран — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
Футболист сборной Уэльса Гарет Бэйл прокомментировал поражение в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022 года с командой Ирана.
«Мы опустошены, по‑другому не скажешь. Мы боролись до последней секунды, а теперь нам нужно будет бороться снова. Уэльсу надо немедленно взять себя в руки. Наверняка это будет непросто для нас. Посмотрим, что произойдёт», — приводит слова Бэйла ESPN.
- 25 ноября 2022
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