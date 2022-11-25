Нидерланды — Эквадор: стартовые составы на матч ЧМ-2022

Сборные Нидерландов и Эквадора объявили стартовые составы команд на матч второго тура чемпионата мира 2022 года в Катаре. Матч пройдёт на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сборная Нидерландов: Нопперт, Думфрис, Аке, Тимбер, ван Дейк, Блинд, Ф. де Йонг, Копмейнерс, Классен, Гакпо, Бергвейн.
Сборная Эквадора: Галиндес, Пресиадо, Инкапье, Поросо, Торрес, Эступиньян, Кайседо, Мендес, Плата, Валенсия, Эстрада.
Напомним, в первом туре национальная команда Эквадора обыграла хозяев турнира, сборную Катара, в матче открытия со счётом 2:0. Дублем отметился нападающий Эннер Валенсия. Нидерланды в своём первом матче победили сборную Сенегала с тем же счётом, голы забили Коди Гакпо и Дави Классен.
Соперники по группе закончили свой матч сегодня, 25 ноября. Сенегальцы обыграли сборную Катара 3:1, набрав первые очки на турнире. Команда хозяев турнира может потерять шансы на выход в плей-офф чемпионата мира 2022 года, если Эквадор не обыграет Нидерланды.
- 25 ноября 2022
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