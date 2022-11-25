Бернарду Силва: если Роналду счастлив, то мы все счастливы

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва прокомментировал рекорд португальского форварда Криштиану Роналду, забившего на пятом чемпионате мира подряд во встрече 1-го тура группового этапа с Ганой (3:2).



«Хорошо, что он до сих пор находится в форме. Он не только забивает, но и работает на команду. Его уход из клуба — это обоюдное решение с командой, за которую он выступал. Он всё ещё способен показывать высокий уровень, всё зависит только от него.

Я не в курсе, что будет с ним дальше. Пока что он обсудит всё с семьёй. Я поддерживаю его решение уйти из клуба, потому что это его решение. Он мой товарищ в сборной. Если Роналду счастлив, мы все счастливы. Криштиану в полном порядке», – цитирует Силву Goal.com.

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